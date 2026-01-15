¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

subsidios a la energía Club Deportivo Mandiyú Corrientes
subsidios a la energía Club Deportivo Mandiyú Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de los Libres

Corrientes: detuvieron a un hombre armado que disparaba al aire

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 10:43

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre en la localidad de Paso de los Libres, quien además estaba armado y realizó tiros al aire.

El procedimiento se realizó en la tarde del miércoles, cuando efectivos atendieron a un alerta del sistema 911 sobre un hombre armado disparando al aire.

Por tal motivo, los agentes se presentaron en un domicilio ubicado en el barrio 508 Viviendas, sector 300, donde identificaron y demoraron a un hombre de 73 años y secuestraron un arma de fuego calibre 22, con el que realizaba disparos.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD