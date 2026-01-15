Corrientes: detuvieron a un hombre armado que disparaba al aire

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre en la localidad de Paso de los Libres, quien además estaba armado y realizó tiros al aire.

El procedimiento se realizó en la tarde del miércoles, cuando efectivos atendieron a un alerta del sistema 911 sobre un hombre armado disparando al aire.

Por tal motivo, los agentes se presentaron en un domicilio ubicado en el barrio 508 Viviendas, sector 300, donde identificaron y demoraron a un hombre de 73 años y secuestraron un arma de fuego calibre 22, con el que realizaba disparos.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.