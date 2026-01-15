Buscan a jóven desaparecido en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un hombre desaparecido en la localidad de Virasoro.

Se trata de Francisco Emanuel Bernal de 22 años, quien se ausentó de su hogar el lunes 13 de enero. Su desaparición fue denunciada en la Comisaría de Distrito Tercera de Virasoro este jueves, dando intervención a la Fiscalía de turno.

Bernal responde a la siguiente descripción física:

1,80 metros de estatura

Tez morena

Contextura delgada

Cabello lacio corto

Por otra parte, al momento de su desaparición traía puesto:

Remera negra con letras y números

Zapatillas color azul

Campera tipo rompevientos

Se lo puede reconocer por esta seña particular:

Tatuaje del escudo del club Boca Juniors en su brazo izquierdo, con una corona arriba del mismo.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a Francisco, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-503727; o la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.