Corrientes: un frigorífico ilegal en la propiedad de unos de los detenidos por abigeato

Una de las mayores sorpresas que se llevaron los investigadores en los nuevos allanamientos realizados en campos de la localidad de La Cruz, en el marco de la causa de abigeato fue el hallazgo de un frigorífico clandestino.

Fuentes policiales confirmaron que la estructura encontrada tenía todos los elementos para la faena de hacienda. Fue construida con aparejos, cadenas, ganchos y rieles armada en un tinglado situado en la parte posterior de una de las propiedades perteneciente a una de las personas detenidas.

Se trata de una de las evidencias más sólidas detectada hasta el momento por los miembros de la Policía Rural y Ecológica que está al frente del amplio trabajo desplegado desde hace dos semanas, luego que detectaran un camión con 20 vacunos “flojos de papeles”.

En el lugar también secuestraron un camion térmico, varios teléfonos celulares, computadora y valiosa documentación que fue acopidada como parte de la evidencia recogida durante los trabajos de campo.Cabe señalar que desde el lunes 5 de enero, la Policía está abocada de lleno en desenmarañar los nexos de bandas que operan desde hace años en el robo de hacienda en la costa del Río Uruguay. Al principio la anterior Fiscalía en turno se había demorado en acompañar el trabajo, pero desde el recambio en el Ministerio Público, se dinamizó el trabajo con amplios resultados.Se aguardan nuevas detenciones y más allanamientos.