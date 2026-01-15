Hallaron un feto en un basural en el Interior de Corrientes

En la madrugada de este jueves, trabajadores de una planta de tratamiento de residuos, en el paraje El Palmar de Paso de los Libres hallaron un feto entre una de las montañas de basura del predio.

El hallazgo se produjo a las 00:40 y según indicaron fue encontrado sin placenta entre los desperdicios por lo cual dieron aviso con urgencia a las autoridades, lo que motivó un amplio despliegue con personal técnico para intentar reconstruir el camino que llevó al desenlace.

La investigación se maneja con reserva por la sensibilidad del caso, sin embargo se lograron avances significativos, destacaron.

Gracias al sistema de monitoreo por GPS que poseen los camiones recolectores municipales, las autoridades ya habrían identificado qué unidad fue la encargada de descargar el feto en la planta de residuos.

"Lo que se está analizando ahora es el recorrido exacto de ese camión", confiaron fuentes cercanas a la causa, citadas por el portal Confirmado.com.ar. "El objetivo es cruzar los datos de las paradas y las zonas de recolección para tratar de determinar en qué barrio o sector de la ciudad fue arrojado el feto antes de terminar en el basural", situado en un predio cercano al Parque de Turismo junto al Río Uruguay.

Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias forenses de rigor para determinar las causas del deceso y el tiempo de gestación exacto del feto encontrado