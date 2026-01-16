¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

Corrientes: un auto cayó a la alcantarilla de una estación de servicio de Mocoretá

No hubo heridos, pero bomberos tuvieron que asistir a uno de los ocupantes, que no podía salir por sus propios medios debido a la ubicación del vehículo.

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 10:09

Un automóvil cayó en una alcantarilla en el ingreso a una estación de servicio Puma de Mocoretá. No se registraron heridos, según informaron desde los Bomberos Voluntarios locales.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 21:35, cuando el vehículo, procedente de Buenos Aires y con destino a Monte Caseros, perdió el control al intentar ingresar a la estación debido a la baja visibilidad por las condiciones climáticas adversas.

Cuatro personas ocupaban el automóvil. Si bien ninguna sufrió lesiones, los bomberos tuvieron que asistir a uno de los ocupantes, que no podía salir por sus propios medios debido a la ubicación del vehículo.

 

