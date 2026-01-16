Allanamiento en Corrientes terminó con el secuestro de cuatro plantas de marihuana

En un procedimiento realizado en la capital, la Policía de Corrientes logró el secuestro de cuatro plantas de marihuana de gran tamaño tras un allanamiento en una vivienda particular.

El operativo fue el resultado de una investigación previa que derivó en la orden de registro para el inmueble ubicado en la zona sur de la ciudad.

Personal de la Comisaría Segunda Urbana, en un trabajo conjunto con las autoridades judiciales, irrumpió en el domicilio situado en la esquina de las calles Suipacha y Las Heras. Según informaron fuentes policiales, las plantas fueron halladas en un sector de la propiedad y se procedió a su pesaje e incautación inmediata bajo las formalidades de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Bajo custodia judicial

Todo el material secuestrado fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente. Allí se iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes para determinar la situación legal de los moradores de la vivienda y si el cultivo estaba destinado a la comercialización o al consumo personal.