Tres detenidos por abigeato al frenar un traslado ilegal de carne vacuna en Corrientes

Tres personas fueron demoradas en el marco de una investigación por abigeato, llevada a cabo por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque.

Todo inició durante un control vial montado por los efectivos en la siesta del jueves sobre la Ruta Provincial N°19 cuando advirtieron del avance de una camioneta que, al ver a los uniformados, intentó evadir el operativo.

En respuesta al accionar sospechoso, el personal llevó a cabo un breve seguimiento para interceptar el vehículo, tratándose de una Ford Ranger.

Además, identificaron a sus ocupantes, tratándose de dos hombres.

El hecho encendió el alerta policial que desplegó un rastrillaje en las cercanías que les permitió hallar una bolsa con cortes de carne bovina a la vera de la ruta que transitaban.Con intervención del fiscal de Goya José Omar Caseré, se dispuso primeramente la aprehensión de ambos, el secuestro del vehículo y de los productos cárnicos.La pesquisa sugirió que se solicitó una orden de allanamiento al lugar de origen del producto incautado.Horas más tarde, se concretó el procedimiento en un domicilio del Paraje Libertad que arrojó resultados positivos, secuestrándose más carne vacuna, un cuero completo, patas del animal, un celular y elementos de faena.En total, incautaron 90 kilos de carne vacuna, todos de procedencia sospechosa, con lo cual se avanzó con la aprehensión de un tercer involucrado.Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía dispone de nuevas órdenes tendientes a llegar hasta el origen legal del animal vacuno faenado que en principio sería producto de una carneada clandestina.Aseguran que existen severas sospechas de que podría estar vinculado con algún delito en la zona.