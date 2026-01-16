Corrientes: hallaron un cuerpo en el arroyo Capiy Quicé

Se reportó el hallazgo de un cuerpo este jueves por la mañana en la zona del arroyo Capiy Quicé de Paso de los Libres. Pescadores que se encontraban en el lugar dieron aviso a la Policía alrededor de las 9.30, lo que dio inicio a un operativo policial y a la intervención de la Justicia.

Al llegar al lugar, los policías constataron la presencia de una persona sin vida. Y, tras las primeras pericias, la víctima fue identificada como un hombre de apellido Terré, de aproximadamente 30 años.

De acuerdo con la información oficial, el hombre había mantenido su última comunicación con familiares en el mes de octubre, cuando manifestó que se dirigía a la ciudad de Buenos Aires para conseguir trabajo.

Según las estimaciones forenses, el cuerpo llevaba más de dos meses sin vida al momento del hallazgo.

Con información de Radio Nacional LT12 de Paso de los Libres.