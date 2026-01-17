Robo en un comercio de Corrientes: recuperan celulares y detienen a tres personas

La Policía de Corrientes informó este sábado que recuperaron celulares de alta grama y detuvieron a tres personas en el marco de una investigación por el robo en un comercio de la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho se registró el pasado 15 de enero en un local de venta de elementos tecnológicos, donde personas desconocidas sustrajeron varios celulares de alta gama y una consola PlayStation, de importante valor económico.

Ante esto, efectivos realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Facundo Quiroga, Covillal, 255 Viviendas y en un domicilio de calle José de la Rosa Vallejos.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados secuestraron elementos y prendas de vestir presuntamente vinculados a la causa y, además, demoraron a un joven de 19 años, conocido con el alias “Samu”, quien sería uno de los presuntos autores del robo.

Las tareas investigativas continuaron y permitieron establecer que otras dos personas involucradas habrían viajado hacia la ciudad de Corrientes y se encontraban en la terminal de ómnibus, con intenciones de trasladarse a la provincia de Formosa.

Con la colaboración del personal de la Comisaría Terminal, ambos fueron detenidos, lográndose también el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo relacionados con la causa.

Los tres detenidos, junto con los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su grado de responsabilidad en el hecho.