La primera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé se desarrolló sin incidentes

La Policía de Corrientes informó este sábado que la primera noche de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial se desarrolló con normalidad y sin incidentes de seguridad.

El operativo comenzó a las 20:30 horas y fue supervisado por el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general licenciado Miguel Ángel Leguizamón, junto al subjefe de la fuerza, comisario general Walter Aceval.

Para el despliegue se afectaron efectivos de distintas áreas, en calidad de policía adicional, tanto dentro del predio del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola como en sus inmediaciones.

El esquema de seguridad contó además con el apoyo del Sistema Integral de Seguridad (SIS) 911 y de la Dirección de Drones, que aportó recursos tecnológicos para reforzar las tareas de prevención, control y monitoreo durante el desarrollo del evento.

Durante toda la velada, el servicio de seguridad interna, externa y perimetral se desarrolló con normalidad.

El evento finalizó alrededor de las 4 de la madrugada, sin que se registraran incidentes ni situaciones que requirieran intervenciones de gravedad por parte de las fuerzas de seguridad.