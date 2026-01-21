Corrientes: manejaba borracho y de manera peligrosa una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una persona en la localidad de Ituzaingó, quien realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

En la noche del martes, el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó que realizaba un recorrido de prevención de delitos detectó a un motociclista que realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Titan de 150cc.

El sujeto, al notar la presencia policial, emprendió la huída lo que inició una persecución que terminó en inmediaciones de las calles Misiones y Güemes. Al momento de la aprehensión, los efectivos comprobaron que el hombre mayor de edad identificado como Isidoro R. estaba bajo los efectos del alcohol.

Por otro lado, se encontró entre sus pertenencias un cuchillo de 20 centímetros. Es así que se realizó la detención del hombre, el secuestro del rodado y el arma blanca.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de caso.