Saladas: tras tareas investigativas y un rastrillaje, recuperaron una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta en la localidad de Saladas, siendo esta denunciada como robada recientemente.

El personal de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas, División Investigaciones y la Unidad Fiscal de turno emprendieron tareas investigativas tras la denuncia del robo de una motocicleta marca Motomel, modelo CX de 150cc.

El barrio Chaquito de esa localidad donde sucedió el robo, fue el punto de partida de la investigación y rastrillajes. Estas tareas tuvieron éxito, pues el rodado fue hallado abandonado en una zona de espesa vegetación a la vera de la calle Joaquín Moreaú.

El vehículo fue secuestrado de forma preventiva y trasladado a la dependencia policial mencionada, donde se continuaron con las diligencias del caso.