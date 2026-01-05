¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

ACOR Incendio en Mercedes Paso de la Patria
ACOR Incendio en Mercedes Paso de la Patria
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLICÍA DE CORRIENTES

Saladas: tras tareas investigativas y un rastrillaje, recuperaron una motocicleta robada

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:52

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta en la localidad de Saladas, siendo esta denunciada como robada recientemente.

El personal de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas, División Investigaciones y la Unidad Fiscal de turno emprendieron tareas investigativas tras la denuncia del robo de una motocicleta marca Motomel, modelo CX de 150cc.

El barrio Chaquito de esa localidad donde sucedió el robo, fue el punto de partida de la investigación y rastrillajes. Estas tareas tuvieron éxito, pues el rodado fue hallado abandonado en una zona de espesa vegetación a la vera de la calle Joaquín Moreaú.

El vehículo fue secuestrado de forma preventiva y trasladado a la dependencia policial mencionada, donde se continuaron con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD