Allanaron dos domicilios en San Cosme y secuestraron una motocicleta ensamblada. El operativo se desarrolló este lunes 5 de enero por pedido de la Justicia.

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme, junto al personal del Área de investigaciones de la Unidad Regional Uno, San Luis del Palmar, diligenciaron dos ordenes de allanamientos, en torno a un legajo judicial que se encuentra en tramite.

Los procedimientos fueron concretados por la tarde en distintas propiedades de la localidad de San Cosme y derivaron en el secuestro preventivo de una motocicleta ensamblada. "Los moradores no pudieron justificar procedencia ni sus anormalidades", indicó la Policía de Corrientes.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde se prosiguen con los tramites del caso.