Senadores libertarios impulsan "la vida nuevamente en la agenda argentina"

A raíz del Día del Niño por Nacer la senadora libertaria Carmen Alvarez Rivero organizó una charla en la Cámara Alta, en la que también expuso el bullrichista Agustín Monteverde, titulada "La defensa del niño por nacer; la vida nuevamente en la agenda argentina". Ahí hablaron de dar “la batalla cultural” e hicieron hincapié en la importancia de que Javier Milei, "el más celeste de los celestes", esté ahora en la Casa Rosada.

Aunque hablaron de "defender el derecho a la vida" y se manifestaron en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no anunciaron ninguna movida o presentación de proyecto para derogar esa ley, sancionada en 2020.

En 2024 la diputada de LLA Rocío Bonacci presentó un texto pero en ese entonces desde el Ejecutivo aclararon que no era una iniciativa del Gobierno y que no estaba en sus prioridades en ese momento.

Sin embargo, en ese entonces el oficialismo estaba en suma minoría en el Congreso, situación que cambió tras la última elección legislativa del año pasado y legisladores "celestes" se entusiasman con poder revertirlo en algún momento. Aunque no van a motorizarlo unilateralmente sino que le delegan el "rol estratégico", para elegir cuándo, a Milei.

En los últimos días hubo rumores de que el cambio podía llegar a través del nuevo código penal.

"Ahora que hemos vuelto a hablar cómodos sobre la libertad... Lo dijo Milei: la libertad tiene un límite claro, la vida del otro. La libertad no es para hacer cualquier cosa, hay un límite que no podemos negociar que es la vida", planteó en el arranque Alvarez Rivero.

"En esta casa donde hablamos de derechos, el derecho a la vida es el primero de todos. Sin ese todos los demás tambalean. No hay libertad posible sin vida. La dignidad de la persona no depende de la edad, salud, autonomía, ni deseo de los otros. Es propia de la persona. Cuando una sociedad justifica eliminar vidas se rompe la base moral de todo el sistema. El aborto es una enorme injusticia", agregó.

Otro de los oradores fue Sebastián Díaz, fundador del Centro de Estudios “Civilitas”, quien planteó la “ventaja” de que Milei esté en el poder.

“Hoy tenemos una ventaja histórica. Por primera vez en décadas no estamos solos. En la cima del poder político tenemos un presidente que sin titubeos confirma, con convicción, que está a favor de la vida”, señaló y agregó: “La presencia de un líder pro vida en la Rosada no es un accidente, es el síntoma de que la Argentina está despertando de su letargo colectivista”. Díaz cerró su alocución gritando “viva la vida, carajo”.

El senador bullrichista Agustín Monteverde se sumó improvisadamente al final y contó que hace unos días el presidente Milei habló con él. “Me llamó expresamente para decirme que él era el más celeste de los celestes”, relató y llamó a aprovechar ese “impulso enorme” que es tener un “líder de estas características”.

La cuenta de la Casa Rosada también celebró el Día del Niño por Nacer con un comunicado en el que hicieron un "llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás".

Clarín