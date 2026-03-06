Corrientes: secuestraron más de 700 kilos de pescado con especies protegidas

Un operativo contra la comercialización ilegal de especies protegidas derivó en el secuestro de 720 kilos de pescado. El procedimiento se realizó en jurisdicción de Ituzaingó y lo incautado incluía dorados y surubíes, cuya venta está prohibida.

El control se inició tras un aviso de la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12. Allí detectaron un camión Mercedes Benz Accelo 815 con furgón térmico, que viajaba desde Bella Vista hacia Puerto Iguazú (Misiones). Llevaba pescado con irregularidades en la documentación.

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, junto a Recursos Naturales, interceptó el vehículo en la intersección de las rutas nacionales 12 y 120, en paraje Santa Tecla.

El procedimiento: desacato y orden judicial

Según información oficial, el conductor y su acompañante se negaron a la inspección de la carga. Por ello, se solicitó una orden judicial de registro y secuestro tras horas de atrincheramiento.

Una vez habilitado el procedimiento, se constató el transporte de 20 surubíes de aproximadamente 1,30 metros (sin cabeza), 20 dorados enteros de distintos tamaños y ocho cajas de boga cortada, entre otras especies, sumando un total de 720 kilos de pescado.

El camión fue secuestrado al igual que la carga, quedando todo a disposición de las autoridades de Recursos Naturales, que intervienen en la causa por presunta infracción a la normativa vigente sobre protección de especie.