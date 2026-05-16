Corrientes: incautaron más de 27 kilos de droga en un operativo sobre el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina informó este sábado que secuestraron más de 27 kilos de droga durante un operativo realizado en la localidad de Itatí, en el marco del Plan Paraná.

El procedimiento se llevó adelante a la altura del kilómetro 1.285 de la margen izquierda del río Paraná, en una zona conocida como “Ladrillería Brites”.

Durante el operativo, los efectivos desplegaron una patrulla terrestre encubierta y, mediante el uso de un visor térmico, detectaron el desplazamiento de una embarcación a motor proveniente de Paraguay.

Los ocupantes del bote habían desembarcado varios bultos sobre la costa argentina y posteriormente se retiraron del lugar.

Tras un rastrillaje realizado entre la vegetación de la zona, el personal halló dos bultos tipo arpilleras que contenían paquetes rectangulares con sustancias ilícitas.

Como resultado del operativo, se contabilizaron 42 panes prensados tipo ladrillo, con un peso total superior a los 27 kilogramos.

De acuerdo con la valuación oficial, la droga secuestrada tendría un costo superior a 96 millones de pesos en el mercado ilegal.

En el hecho intervino el Área de Atención Inicial del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, a cargo de la Dra. María Laura López, que dispuso el secuestro del estupefaciente y las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.