Corrientes será sede de Las Nacionales 2026: el epicentro de la mejor genética ganadera

La Sociedad Rural de Corrientes (Riachuelo) será el escenario de Las Nacionales 2026, durante el 24 al 29 de mayo, organizado por Exponenciar con el apoyo del Gobierno Provincial.

Durante una semana, la provincia se convertirá en el epicentro del sector agroindustrial, reuniendo a las razas Braford, Brangus y Brahman, además de los Caballos Criollos.

Potencial productivo y liderazgo genético

El ministro de Producción, Walter Chavez, subrayó cifras que respaldan el liderazgo correntino:

Tercer stock ganadero : La provincia cuenta con 4,5 millones de cabezas de ganado vacuno.

Base productiva : El rodeo está en manos de 23.000 productores .

Capacidad de cría : Corrientes produce cerca de un millón de terneros al año.

Genética de vanguardia: Existe un liderazgo consolidado en el desarrollo de razas híbridas y un crecimiento sostenido en la producción bubalina, que ya alcanza las 100.000 cabezas en zonas como los Esteros del Iberá.

Innovación y agregado de valor

El evento no solo se limitará a las juras y remates, sino que funcionará como un espacio de capacitación e intercambio técnico.

El Gobierno busca fortalecer la integración del ciclo productivo local —recría, engorde y faena— para evitar que el valor agregado se pierda fuera de los límites provinciales.

En este sentido, se destacan políticas como el Plan Pasturas y los programas de inseminación artificial para pequeños productores.