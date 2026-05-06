Campaña gratuita de detección de asma en Corrientes: cómo pedir turno online

La Asociación Argentina de Pacientes con Asma (Aapa) lanzó la IV campaña nacional gratuita de detección dirigida a personas que presentan síntomas pero no cuentan con un diagnóstico médico formal.

Se estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas en esta situación, lo que aumenta el riesgo de sufrir crisis e internaciones ante la falta de un tratamiento adecuado.

Cómo acceder: inscripción online y turnos

Para participar, los interesados deben seguir un cronograma estricto de dos etapas:

Solicitud de turnos : la inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el 4 hasta el 10 de mayo ingresando al sitio web www.pedirturno.com.ar.

Atención médica: las consultas con los especialistas se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de mayo.

Centros de atención en Corrientes

Una vez solicitado el turno a través de la plataforma web, los correntinos podrán recibir atención especializada en los siguientes centros habilitados:

Instituto de Asma, Alergia y Enfermedades Respiratorias (Iaaer) : Junín 1933, Corrientes Capital.

Unimed Medicina Privada: Carlos Pellegrini 1338, Corrientes Capital.

Síntomas de alerta

La campaña está dirigida a quienes presenten signos frecuentes de la enfermedad, tales como: