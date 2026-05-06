Campaña gratuita de detección de asma en Corrientes: cómo pedir turno online

La Asociación Argentina de Pacientes con Asma (Aapa) lanzó la IV campaña nacional gratuita de detección dirigida a personas que presentan síntomas pero no cuentan con un diagnóstico médico formal.
Se estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas en esta situación, lo que aumenta el riesgo de sufrir crisis e internaciones ante la falta de un tratamiento adecuado.
Cómo acceder: inscripción online y turnos
Para participar, los interesados deben seguir un cronograma estricto de dos etapas:
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Solicitud de turnos: la inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el 4 hasta el 10 de mayo ingresando al sitio web www.pedirturno.com.ar.
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Atención médica: las consultas con los especialistas se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de mayo.
Centros de atención en Corrientes
Una vez solicitado el turno a través de la plataforma web, los correntinos podrán recibir atención especializada en los siguientes centros habilitados:
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Instituto de Asma, Alergia y Enfermedades Respiratorias (Iaaer): Junín 1933, Corrientes Capital.
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Unimed Medicina Privada: Carlos Pellegrini 1338, Corrientes Capital.
Síntomas de alerta
La campaña está dirigida a quienes presenten signos frecuentes de la enfermedad, tales como:
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Silbidos en el pecho.
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Falta de aire o dificultad respiratoria.
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Tos persistente.
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Opresión en el pecho o empeoramiento de los síntomas durante la noche.