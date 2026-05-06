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Salud

Campaña gratuita de detección de asma en Corrientes: cómo pedir turno online

La iniciativa nacional busca diagnosticar a personas con síntomas respiratorios.

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 12:00

La Asociación Argentina de Pacientes con Asma (Aapa) lanzó la IV campaña nacional gratuita de detección dirigida a personas que presentan síntomas pero no cuentan con un diagnóstico médico formal.

Se estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas en esta situación, lo que aumenta el riesgo de sufrir crisis e internaciones ante la falta de un tratamiento adecuado.

Cómo acceder: inscripción online y turnos

Para participar, los interesados deben seguir un cronograma estricto de dos etapas:

  • Solicitud de turnos: la inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el 4 hasta el 10 de mayo ingresando al sitio web www.pedirturno.com.ar.

  • Atención médica: las consultas con los especialistas se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de mayo.

Centros de atención en Corrientes

Una vez solicitado el turno a través de la plataforma web, los correntinos podrán recibir atención especializada en los siguientes centros habilitados:

  • Instituto de Asma, Alergia y Enfermedades Respiratorias (Iaaer): Junín 1933, Corrientes Capital.

  • Unimed Medicina Privada: Carlos Pellegrini 1338, Corrientes Capital.

Síntomas de alerta

La campaña está dirigida a quienes presenten signos frecuentes de la enfermedad, tales como:

  • Silbidos en el pecho.

  • Falta de aire o dificultad respiratoria.

  • Tos persistente.

  • Opresión en el pecho o empeoramiento de los síntomas durante la noche.

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