Caso Adorni: declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendieron una propiedad

Este miércoles declaró como testigo Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron a Manuel Adorni el departamento de la calle Miró en Caballito.

Miano es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la otra mujer involucrada en la operación de compraventa. Miano y Feijoo son los dueños de TSJ Group, una empresa de desarrollos inmobiliarios.

Según declararon las jubiladas, sus hijos fueron los que se encargaron de la operación inmobiliaria, que tuvo dos particularidades: por un lado, que las mujeres le compraron ese departamento a un exfutbolista Hugo Morales por 200 mil dólares y apenas tres meses después se lo vendieron a Adorni por 230 mil dólares.

El otro dato llamativo fue que la transacción con el jefe de Gabinete solo consistió en el pago de 30 mil dólares y las jubiladas aceptaron postergar el pago de 200 mil dólares, sin intereses, hasta noviembre de este año.

En su declaración, Feijoo había declarado que la adquisición del departamento de Miró al 500 fue “una inversión” y contó que había acordado de palabra que el jefe de Gabiente le pagaría otros 65 mil dólares por fuera de la escritura del inmueble para sus gastos. Miano ratificó hoy esa versión.

Gastos que no cierran

La Justicia investiga los altos gastos del funcionario, que a simple vista no son justificables a partir de sus ingresos y fondos declarados.

Miró : además de la compra del departamento de Miró, se investiga el costo de las remodelaciones realizadas en la propiedad.

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: la adquisición de la casa de , en , se realizó a partir de un extraño préstamo brindado por una jubilada de la Policía Federal y su hija, también integrante de la fuerza. Ambas fueron por la y le , a partir de una hipoteca de su departamento de la avenida Asamblea. Las refacciones de Indio Cuá : según declaró el contratista, Adorni y su esposa le pagaron en efectivo 245 mil dólares , unos USD 110 mil más que lo que el exvocero dijo haber pagado por la propiedad. Los trabajos incluyeron instalaciones como pileta climatizada , cascada , jacuzzi y mármol travertino en el exterior.

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