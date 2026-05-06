La película correntina “Lago Escondido” fue premiada en un festival internacional de cine

La película correntina “Lago Escondido, soberanía en juego” obtuvo el Premio al Mérito Cinematográfico en el Festival Internacional de Cine Lasa (Latin American Studies Association), que se realiza en París. El documental denuncia la ocupación ilegal del magnate británico, Joe Lewis, en una zona de la Patagonia y advierte de los peligros de la extranjerización de tierras en la Argentina.

El film participará del Lasa Film Fest 2026, previsto entre el 26 y el 30 de mayo en la capital francesa. Se trata de su vigésima cuarta participación en festivales internacionales, con reconocimientos en distintos países.

Premios y proyecciones

La producción ya obtuvo nueve premios en certámenes realizados en España, Italia, Francia, Cuba, México e India. Además, continúa con proyecciones en distintas provincias argentinas y ha superado las 375 exhibiciones.

El documental fue realizado por las productoras PAYÉ Cine, de Corrientes, y Morello Producciones, de Córdoba. La dirección estuvo a cargo de Camilo Gómez Montero, con un equipo técnico integrado por profesionales de distintas regiones del país.