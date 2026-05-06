Corrientes: qué dice la nueva ley sobre subsidios a organizaciones y derechos humanos

La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó una ley que establece límites al otorgamiento de beneficios estatales a instituciones que reivindiquen o realicen apologías de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

La iniciativa, aprobada en la sesión 6 presidida por Eduardo Tassano, fija restricciones explícitas al Poder Ejecutivo provincial en materia de subsidios, donaciones, créditos, auspicios y convenios con organizaciones que incurran en este tipo de prácticas.

Qué establece la nueva ley

La normativa prohíbe que organismos del Estado provincial, incluidos ministerios, entes descentralizados y empresas públicas otorguen cualquier tipo de apoyo a asociaciones civiles, ONG o fundaciones que realicen:

Homenajes o conmemoraciones a condenados por delitos de lesa humanidad

Reivindicaciones o apologías de graves violaciones a los derechos humanos

Incitación al odio o exaltación de estos hechos

Entre los beneficios que quedan vedados se encuentran subsidios, donaciones, créditos, auspicios y acuerdos de cooperación.

Objetivo de la iniciativa

El proyecto, impulsado por el bloque de la UCR, busca evitar la banalización del terrorismo de Estado y garantizar que el Estado no respalde, ni de manera económica ni simbólica, este tipo de manifestaciones.

Desde el cuerpo legislativo señalaron que la ley apunta a proteger los derechos humanos y el orden público, estableciendo un marco claro sobre el uso de recursos públicos.

Otros proyectos aprobados

Durante la misma sesión, también obtuvo media sanción un proyecto presentado por la diputada Ana Almirón, que propone incluir de manera obligatoria la leyenda:

“2026 - 50° aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más”

en toda la documentación oficial del Estado provincial.

Además, Diputados sancionó la creación del Programa Provincial de Salud del Suelo Pélvico, que se implementará en el sistema de salud pública.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar de manera integral las disfunciones del suelo pélvico, que pueden afectar tanto a mujeres como a hombres.

La diputada Albana Rotela explicó que estas patologías impactan en la calidad de vida, especialmente en etapas como el embarazo, el posparto o la menopausia, y remarcó la importancia de un abordaje interdisciplinario.

Finalmente, se aprobó la creación de la Galería de Presidentes de la Cámara de Diputados, una iniciativa del legislador Eduardo Hardoy que busca preservar la historia legislativa como parte del patrimonio democrático de la provincia.