ArteCo 2026 se presentó en Paraguay en busca de consolidar su proyección regional

Corrientes presentó en Paraguay la octava edición de ArteCo, en una actividad que formó parte de la agenda de difusión regional del evento. El lanzamiento se realizó ayer por la tarde en la Galería BGN/Arte, ubicada en la ciudad de Asunción.

Octava edición

El evento estuvo encabezado por la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, junto al curador de esta edición, Marcelo Dansey, y referentes de la galería anfitriona. Se destacaron los vínculos con el circuito paraguayo, ya que el lanzamiento reunió a artistas, coleccionistas, referentes culturales y medios de comunicación.

Durante el acto se subrayó el crecimiento de la feria y el récord de postulaciones. Por su lado, Lourdes Sánchez destacó: “Es muy importante seguir afianzando vínculos con el circuito artístico paraguayo como lo venimos haciendo en las siete ediciones anteriores”.

La nueva edición de ArteCo se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. La feria busca potenciar su presencia en el circuito artístico del nordeste.