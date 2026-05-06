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Tenía 87 años

Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de los medios de comunicación

 Padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 12:58

Murió a los 87 años el empresario de medios estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN. Padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer. 

Turner fue una figura clave en la transformación de la televisión informativa, al impulsar CNN como la primera señal de noticias las 24 horas. Su propuesta marcó un antes y un después en la manera de comunicar a nivel global.

Nacido en Ohio, construyó un amplio imperio mediático que incluyó innovaciones en la televisión por cable. Entre sus desarrollos se destacó la creación de la primera superestación y canales dedicados al cine y la animación.

 

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