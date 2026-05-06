Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de los medios de comunicación

Murió a los 87 años el empresario de medios estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN. Padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer.

Turner fue una figura clave en la transformación de la televisión informativa, al impulsar CNN como la primera señal de noticias las 24 horas. Su propuesta marcó un antes y un después en la manera de comunicar a nivel global.

Nacido en Ohio, construyó un amplio imperio mediático que incluyó innovaciones en la televisión por cable. Entre sus desarrollos se destacó la creación de la primera superestación y canales dedicados al cine y la animación.