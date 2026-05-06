Corrientes: detenidos por transporte irregular de animales e intento de soborno

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a varias personas en el paraje Los Vences luego que se detectara un transporte de animales con irregularidades. Además, los sujetos intentaron sobornar a los agentes.

Efectivos de la Seguridad Rural y Ecológica de General Paz realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial N° 5.

En jurisdicción del Paraje Los Vences, detuvieron la marcha de un vehículo utilitario Citroën Berlingo que traccionaba un tráiler con dos animales bovinos.

Irregularidades y falta de documentación

Tras la inspección de rutina, los uniformados constataron que los ocupantes del vehículo no poseían la documentación obligatoria para el transporte de hacienda. Carecían de:

Documento de Tránsito Electrónico (DTE) .

Certificaciones sanitarias .

Además, se detectaron irregularidades técnicas tanto en el vehículo utilitario como en el tráiler utilizado.

Intento de cohecho y actuaciones judiciales

Durante el procedimiento, uno de los involucrados intentó ofrecer dinero en efectivo al personal policial para evitar las medidas legales.

La oferta fue rechazada de inmediato por los efectivos.

Posteriormente, los sujetos intentaron presentar documentación con marcadas inconsistencias, lo que derivó en el inicio de una causa por supuesto cohecho e infracciones al Código de Faltas.

Tras la detención de los cuatro ocupantes del vehículo, el caso ya se encuentra bajo la órbita de la autoridad judicial competente.