"Estamos entrando en la temporada alta y se piensa mucho antes de comprar en Aerolíneas Argentinas"

"Estamos entrando en la temporada alta y con esto la gente está pensando tres veces en comprar pasajes en Aerolíneas Argentinas", sostuvo a Hoja de Ruta Francisco Leconte, empresario turístico. Este lunes las autoridades nacionales continuarán negociando un aumento salarial con los empleados de la compañía, en medio de los paros en el sector y la idea del presidente Javier Milei de privatizar la empresa.

"Nosotros tenemos dos períodos de ventas grandes. La temporada de verano y las vacaciones de julio y todo lo que hace a la temporada alta, Aerolíneas bajó un montón lo que era la ventas antes", agregó. Ahora, los pasajeros eligen cambiar de aerolínea o viajar vía terrestre.

"Las escenas de la última semana de ataques de pánico, encerradas en los aviones y se deslegitimó el reclamo", analizó el trabajador. Además, aseguró que no recuerda antecedentes en la historia argentina con episodios así.

Mientras toma fuerza en la Casa Rosada la idea de cerrar Aerolíneas Argentinas, ante la dificultad para el oficialismo de aprobar en el Congreso su privatización, el Poder Ejecutivo sigue con las negociaciones paritarias con el sector y busca que no se agrave el conflicto. Se esperan novedades este lunes tras la reunión entre el Gobierno y los sindicatos.

"Mi deseo es que por el bien de todos cada uno elija no tomar estas decisiones, por la salud mental de todos y hasta la nuestra. Hay gente que pierde todo en estas condiciones", analizó.

