Desarrollo inmobiliario en Corrientes: "Hay una demanda estable y datos observables"

Mijael Julián es presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Corrientes y visitó los estudios de Hoja de Ruta para dialogar sobre el desarrollo inmobiliario en Corrientes, inversiones y los créditos hipotecarios. "Hay un desarrollo muy grande del mercado inmobiliario. Hay demandas más estables", señaló el referente en El Litoral Radio.

"La verdad que Corrientes tiene muchísimo por seguir creciendo por el contexto macro. Sin embargo, hay un sostenimiento de la demanda. El crecimiento demográfico en Corrientes es un dato objetivo y esas personas en algún momento eligen dónde asentarse", explicó.

Para él, en tanto, "la construcción siempre se sigue haciendo, lo que puede llegar a cambiar es el modelo de financiación de esa construcción". En ese sentido, señaló la importancia de los créditos hipotecarios.

"No hay crédito si no hay estabilidad. Y sobre todo porque ninguno de nosotros que estamos en esta mesa vamos a tomar un crédito si no sabemos qué va a pasar, analizó. "Hoy en Argentina sí se toman. No a niveles que podamos afirmar que está habiendo un boom digamos pero sí en comparación entre 2023 y 2024, los números han mejorado muchísimo", sostuvo.

Además, resaltó que "hoy el inmueble es una buena oportunidad para invertir y en la provincia de Corrientes más aún por ser un polo turístico y con vistas al Paraná".

