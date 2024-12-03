"Ser médica en la ruralidad es estar con la gente todo el día y escucharlos"

Cristina Espínola es médica en la colonia Carlos Pellegrini y en el Día del Médico contó en Hoja de Ruta los detalles de su día a día. Cómo es ser doctora en la ruralidad y los desafíos de acompañar a su comunidad.

"En 2001 el intendente insistía para que yo vaya a trabajar ahí. Yo me hice eco de esa propuesta, porque me gusta muchísimo todo lo que sea campo y siempre tenía ganas de ser médico rural. Y me ofreció esta oportunidad, y me fui a trabajar", contó la profesional.

"Fue un gran desafío venir de lejos, estar aquí lejos de mis seres queridos. Y como médica pasé, y sigo pasando, ratos muy emotivos, bien colmados de alegría. También, cargados de tristeza, por no poder estar con mi familia por ejemplo", sumó.

Para ella, el trabajo como doctora es "estar con la gente, todo el día". Así, relató la importancia de acompañar y escuchar.

"Mi día comienza a las ocho y media en el hospital y estoy con la gente, con mi paciente, y no solo estoy curando la parte física, también escucho al paciente", agregó. De hecho, recuerda que uno de los momentos más duros es el del parto de una turista que tuvo complicaciones.

Mirá la nota completa