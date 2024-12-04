Dictaron el procesamiento de los imputados del caso Loan: "Esto podría quebrar a alguien"

La Jueza, Pozzer Penzo, dictó el procesamiento de los imputados en el caso Loan a 6 meses de su desaparición. La magistrada ordenó embargos económicos y nuevas declaraciones. Entre los implicados se encuentran seis participantes del polémico almuerzo, además del comisario Maciel. En diálogo con Hoja de Ruta, el periodista de San Roque, Daniel Bruno, contó los detalles de las últimas novedades.

Entre los detalles del procesamiento, Bruno destacó que "la prisión domiciliaria de Mónica Millapi es todo un síntoma de la decisión de la jueza". Mencionó en relación a la posible inocencia que tiene la justicia como datos. "Ramírez y Millapi podrían estar muy aliviados en una próxima presentación", destacó.

La decisión de Pozzer Penzo contempla el llamado a indagatoria de Camila y Macarena.

"Es un caso muy conversado y publicitado. Parecía que la Justicia no podía avanzar porque aparecían denuncias y casos. Finalmente, aparece esta situación", analizó Bruno.

Para la mesa de Hoja de Ruta esto podría quebrar a alguno de los detenidos. "Una cosa es que esta gente haya estado detenida pero sin procesamiento, y ahora otra es que aparezcan hoy con auto de procesamiento con embargos de por medio. Yo creo que si hubo ocultamiento y sustracción de Loan alguno se tendrá que replantear su posición respecto de la causa", mencionó Bruno.