Gloria Cisneros, la maestra del Impenetrable chaqueño quedó entre las diez mejores

Gloria Cisneros, maestra y directora de la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en el Impenetrable chaqueño, fue seleccionada entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio internacional que distingue al mejor docente del mundo. El reconocimiento, dotado con un millón de dólares, la posiciona como la única representante argentina entre más de 5.000 postulaciones de 139 países.

Una escuela en condiciones extremas

La institución donde trabaja Cisneros se encuentra en una zona rural de difícil acceso, sin agua potable ni servicios básicos. Cada semana, la docente recorre más de dos horas en motocicleta por caminos de tierra desde Taco Pozo y permanece en la escuela de lunes a viernes. Allí cumple múltiples roles: directora, docente y referente comunitaria de una matrícula de 15 alumnos de primero a séptimo grado.

Innovación educativa en el Impenetrable

Lejos de limitarse por el contexto, Cisneros impulsó proyectos de innovación educativa. Incorporó paneles solares para contar con electricidad, gestionó conectividad a internet y acercó tecnología a una comunidad donde muchos estudiantes no habían tenido contacto previo con computadoras. Implementó metodologías basadas en la investigación, desarrolló proyectos interdisciplinarios y promovió iniciativas como “La biblioteca en mi casa”, que permitió que cada familia cuente con libros propios. Además de su tarea pedagógica, recorrió parajes para garantizar la escolarización, gestionó becas para estudiantes, obtuvo donaciones de agua potable y promovió mejoras en otras escuelas rurales. En marzo de 2024 fue reconocida como mujer destacada del año en la provincia del Chaco.

Un premio de alcance global

El Global Teacher Prize es organizado por la Fundación Varkey y GEMS Education, en colaboración con la UNESCO. El ganador se anunciará en febrero de 2026, durante la World Governments Summit en Dubái. Cisneros competirá con docentes de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Su objetivo, en caso de obtener el premio, es construir una residencia estudiantil para que jóvenes rurales puedan continuar sus estudios sin abandonar sus comunidades.

Fuente: Infobae.