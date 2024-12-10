Pesar por la muerte de un referente de la educación en Corrientes

Pesar en el ámbito de la educación correntina por la muerte de un referente de la educción en la localidad de Goya, informaron este martes fuentes oficiales,

Se trata de Daniel Lestime, quien actualmente se desempañaba como docente y Rector del Instituto Superior Goya.

Daniel se graduó como Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste. Fue profesor en Filosofía y Pedagogía y en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y profesor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior del Profesorado.

Asimismo, fue especialista en Ciencias Sociales (mención Lectura, Escritura y Educación) por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús, donde se desempeñó como becario investigador del Departamento de Humanidades y Artes.

El profesional se destacó con su vida profesional por ser un hacedor de la enseñanza y las Ciencias Sociales, orientado a la investigación y gestión de la filosofía, las letras y la educación.

Además, también fue Secretario de Educación del Municipio de Goya en los años 2013-2017 y Concejal por el Frente de Todos en el período de los años 2017-2021

