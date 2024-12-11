El Espacio de Memoria RI9 venderá arroz con pollo para recaudar fondos

El Espacio de Memoria RI9 venderá porciones de arroz con pollo este sábado 14 para recaudar fondos. Buscan sostener el lugar que fue desfinanciado por el Gobierno Nacional y visibilizar la situación de la institución ante la publicación del decreto del terreno donde funcionó el ex centro clandestino de detención en la Capital de Corrientes.

En la jornada de apoyo se podrán adquirir porciones de arroz con pollo a $4000 o dos raciones por $7000. Se podrá retirar desde las 12.30 en el Espacio de Memoria ubicado en Avenida 3 de Abril entre avenida Costanera y Padre Borgatti. El contacto para encargar platos es 3794005695.

Además, la sociedad civil está invitada a ser parte de la organización de la actividad solidaria comunicándose al mismo contacto.

Cabe recordar que hace algunas semanas abogados de organizaciones de derechos humanos presentaron una acción de amparo solicitando que se declare la inconstitucionalidad del decreto 950/24.

"Hay un amparo presentado en la Justicia en representación de la organización civil que administra un poco el Espacio de Memoria, de las víctimas también que pasaron por ese por lo que fue ese centro clandestino de detención para evitar el cumplimiento del decreto de ley que propone vender diferentes bienes del Estado", confirmó Germán Wiens, integrante del Espacio a medios locales.