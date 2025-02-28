Corrientes se consolidó como uno de los destinos turísticos más elegidos del verano 2025

En la temporada de verano 2025, Corrientes se posicionó como uno de los destinos más elegidos por los turistas en la región del litoral argentino, alcanzando una notable tasa de ocupación turística del 80%. Esta cifra la consolidó como una de las provincias líderes en el país, superando a otros destinos tradicionales y destacándose por su variada oferta natural, cultural y recreativa.

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la temporada de verano 2025 registró 28,1 millones de turistas a nivel nacional y un gasto total de 8,7 billones de pesos. En el caso de Corrientes, los puntos más visitados fueron la capital correntina, Itatí, Paso de la Patria, Ituzaingó y la región de los Esteros del Iberá, que cautivaron a los turistas con su riqueza paisajística e histórica.

La biodiversidad de los Esteros del Iberá, continuó siendo un imán para los amantes de la naturaleza y la aventura, con caminatas por senderos, avistaje de aves y fauna, además de los paseos náuticos. A su vez, la serenidad de Itatí y la vibrante vida nocturna de Paso de la Patria ofrecieron experiencias para todos los gustos, complementando la oferta turística de la provincia.

Las playas públicas de la ciudad de Corrientes se convirtieron en verdaderos epicentros deportivos y recreativos durante la temporada. La Municipalidad organizó una amplia gama de actividades gratuitas para turistas y residentes, destacándose los torneos de vóley, competencias de natación y paseos en kayak en el río Paraná.

Además de su propuesta deportiva, Corrientes se destacó por su calendario cultural. Del 17 al 26 de enero, el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola fue el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé, un evento que celebra la música tradicional correntina y que convocó a miles de espectadores. Este festival no solo fortaleció la identidad cultural de la provincia, sino que también generó un importante movimiento económico en sectores como la gastronomía, el alojamiento y el comercio local.

Otra festividad que atrajo a un gran número de visitantes fue la 10ª Fiesta Provincial del Mango en Santa Ana, realizada del 31 de enero al 1 de febrero. Este evento, celebrado en el Polideportivo Municipal, ofreció una experiencia gastronómica única, destacando los sabores locales y fomentando el turismo gastronómico. La combinación de tradiciones culturales y propuestas innovadoras consolidó a Corrientes como un destino atractivo y versátil.

En el contexto nacional, Corrientes se posicionó junto a Misiones como las provincias líderes en ocupación turística en la región del Litoral, superando a destinos como Entre Ríos y Santa Fe. A pesar de una reducción del 3,9% en comparación con la temporada anterior, Corrientes logró mantener su atractivo con una oferta diversificada y propuestas culturales auténticas.

La competencia con destinos internacionales fue uno de los desafíos más importantes de la temporada. Los países más visitados por los argentinos fueron Brasil, Uruguay y Chile.

Por su riqueza cultural, actividades deportivas y su oferta gastronómica, Corrientes no solo dinamizó la economía local, sino que también reafirmó su posición en el mapa turístico nacional. La temporada de verano 2025 demostró el potencial de la provincia para continuar creciendo en el sector turístico, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de Argentina.