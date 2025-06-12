ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE-ATUN

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE fija públicamente posición ante la proscripción de "Cristina", como trabajadores y trabajadoras, como militantes del movimiento obrero, como integrantes de las comunidades de la educación pública, levantamos la voz para repudiar la proscripción, esto no es justicia, es disciplinamiento a quienes defienden los intereses del pueblo.

La corte suprema, con esta sentencia resuelta hacia "Cristina" una referente nacional ena luchas por la defensa de las universidades públicas, en las conquistas de mas derechos, en la defensa de la soberania nacional y valerosa en la salvaguarda del trabajo de las mayorias populares, sin existir un fundamento adido, basados en una muy amañada denuncia, termina siendo el ejecutor de un plan sistemático para doblegar las voluntades populares

Los trabajadores NODOCENTES Universitarios, tenemos principios, memoria y no renegamos de muestra clase obrera-trabajadora. En gobiernos como el de la ex presidenta se ha aprobado y puesto en vigencia nuestro Convenio Colectivo de Trabajo que redunda beneficio a todos los Nodocentes.

El pueblo Argentino a sufrido anteriormente con proscripciones politicas, hoy lo repiten en Cristina Kirchner, Recordando hombres coma Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Andres Pramini, dirigente sindical, Mariano Moreno revolucionario y estratega de is independencia Manuel Dorrego, lider revolucionario poputar, Chacho Peñaloza, caudilio de la resistenca, Juan M.M. de Güemes, revolucionario de la resatencia norteña. Es que los grupos concentrados de poder no admiten ni siquiera el Eco de la Justicia Social, y combaten fuertemente a quienes lo sostienen, lo combaten con bombardeos, fusilamientos y proscripciones.

Porque no se trata de defender solo a una compañera, sino de defendemos del avance de un proyecto neoliberal autoritario que pretende desaparezca is justicia social, la democracia y la soberania

Compañeros nodocentes-trabajadores estamos en estado de Alerta y Unidos en la defensa de nuestros derechos.

Jose Antonio Blatico

Secretario de Prensa y Difusión.

Liza Hortt

Asociación de trabajadores de le Universidad del Nordeste.

