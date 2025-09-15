La UCP designará como profesor emérito al Dr. Nelson Ramón Pessoa

La Universidad de la Cuenca del Plata, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, designará como profesor emérito al Dr. Nelson Ramón Pessoa, en virtud de lo establecido en su Estatuto Académico y como reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica, profesional e institucional. El acto de designación se desarrollará el viernes 19 a las 20, en el Auditorio “Ángel Rodríguez” de la sede Corrientes, sita en Lavalle 50.

La distinción al académico constituye la máxima categoría honorífica que la Universidad otorga a sus docentes. Asimismo, reconoce la labor de quienes han contribuido de manera excepcional al desarrollo de la institución y al fortalecimiento del conocimiento científico y profesional.

El Dr. Pessoa ha sido protagonista de la consolidación de la antes denominada Facultad de Ciencias Sociales, se ha desempeñado como el primer director de la carrera de Abogacía y como profesor titular en carreras de grado y posgrado. Su influencia en la formación de profesionales del derecho en la región del NEA ha sido determinante a lo largo de generaciones, al igual que su producción académica y bibliográfica en el campo del derecho penal.

A su vez, su participación en instancias de debate legislativo y en la Comisión del Ministerio de Justicia de la Nación para la reforma del Código Penal consolidan su prestigio como referente en el ámbito jurídico nacional e internacional.