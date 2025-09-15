¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Instituto de Cultura Claudio Anselmo Unne
Educación

La UCP designará como profesor emérito al Dr. Nelson Ramón Pessoa

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 10:00

La Universidad de la Cuenca del Plata, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, designará como profesor emérito al Dr. Nelson Ramón Pessoa, en virtud de lo establecido en su Estatuto Académico y como reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica, profesional e institucional. El acto de designación se desarrollará el viernes 19 a las 20, en el Auditorio “Ángel Rodríguez” de la sede Corrientes, sita en Lavalle 50.

La distinción al académico constituye la máxima categoría honorífica que la Universidad otorga a sus docentes. Asimismo, reconoce la labor de quienes han contribuido de manera excepcional al desarrollo de la institución y al fortalecimiento del conocimiento científico y profesional.

El Dr. Pessoa ha sido protagonista de la consolidación de la antes denominada Facultad de Ciencias Sociales, se ha desempeñado como el primer director de la carrera de Abogacía y como profesor titular en carreras de grado y posgrado. Su influencia en la formación de profesionales del derecho en la región del NEA ha sido determinante a lo largo de generaciones, al igual que su producción académica y bibliográfica en el campo del derecho penal.

A su vez, su participación en instancias de debate legislativo y en la Comisión del Ministerio de Justicia de la Nación para la reforma del Código Penal consolidan su prestigio como referente en el ámbito jurídico nacional e internacional.

