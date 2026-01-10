Temporal en Mburucuyá: la Dpec trabaja para restablecer el 100% del servicio eléctrico

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que Mburucuyá logró restablecer el 80% del servicio eléctrico luego del temporal registrado el viernes 9 de enero. Se habían caído postes y árboles en distintas áreas de la localidad.

Según el organismo, el personal técnico continúa con los trabajos para normalizar el suministro en las zonas rurales y alcanzar la recuperación total del servicio.

El temporal afectó principalmente el tendido eléctrico de la localidad. Debido a esto, desde la Dpec aseguraron que la intervención se centra en reparar los daños y garantizar la seguridad del sistema mientras se restablece el 100% del suministro.