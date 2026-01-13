Corrientes inició la campaña nacional contra el Virus Sincicial Respiratorio

Esta semana comenzó en todo el país la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas. La medida preventiva forma parte del Calendario Nacional y busca que los bebés cuenten con defensas transmitidas por sus madres antes de la temporada de mayor riesgo, que se intensifica entre marzo y abril.

Vacunatorios de Corrientes

Desde el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari, informaron que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia. La vacuna se aplica a mujeres entre las semanas 32 y 36 de gestación y no requiere orden médica; solo se debe presentar un comprobante que acredite la semana de embarazo.

El virus

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia, especialmente en lactantes menores de un año. Su circulación genera un aumento de hospitalizaciones, con posibles complicaciones que requieren cuidados críticos.

La inclusión de esta vacuna en el calendario nacional contribuye a la reducción de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal, al disminuir la incidencia de infecciones por VSR en bebés menores de seis meses.