Quini 6 Siempre Sale: dos correntinos ganaron más de 6 millones de pesos

La suerte volvió a sonreírle a la provincia el pasado domingo en el sorteo del Quini 6, donde dos correntinos lograron alzarse con importantes premios en la modalidad Siempre Sale, embolsando cada uno la suma exacta de $6.512.355.

Los afortunados pertenecen a las localidades de Santo Tomé y Goya, confirmando una vez más la vigencia de la fortuna en el interior provincial.

Ambos ganadores acertaron la combinación necesaria para compartir el pozo de esta modalidad que, como su nombre lo indica, siempre reparte dinero entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos.

Agencias y números ganadores

En Santo Tomé, la jugada ganadora se registró en la Agencia N° 666. El apostador de la "tierra del mate" eligió la siguiente combinación de números: 04 – 06 – 07 – 17 – 19 – 31.

Por su parte, en la ciudad de Goya, el boleto de la suerte fue emitido por la Agencia N° 448. En este caso, el ganador optó por los números: 04 – 07 – 17 – 19 – 35 – 38.

Modalidad "Siempre Sale"

Esta variante del Quini 6 se caracteriza por repartir el pozo acumulado entre quienes logren 6 aciertos o, en su defecto, quienes obtengan la mayor cantidad de coincidencias (5 o 4), lo que garantiza que el premio no quede vacante.