Corrientes: lanzaron los carnavales saladeños 2026

La presentación oficial del corso 2026 en la localidad correntina de Saladas se realizó ante una multitud, con la presencia de las principales figuras de las agrupaciones musicales y comparsas Sambatuque y Xangó, junto a Carisma Show e Iberá, que aportaron ritmo y color al inicio del evento.

Durante el acto, el intendente, Noel Gómez, encabezó la entrega del excedente de las licitaciones de servicios a las instituciones locales. El monto alcanzó una cifra histórica superior a los 32 millones de pesos, que se suma a los 2 millones ya entregados previamente, consolidando un fuerte respaldo económico a las entidades participantes.

Fechas confirmadas y espectáculo para los vecinos

Los vecinos y visitantes disfrutaron de un gran show con la participación de las distintas baterías, en una noche que sirvió además para confirmar las tres noches puntuables del corso oficial 2026. Las fechas establecidas son el 17, 24 y 31 de enero, jornadas que prometen convocar a un amplio público.

Reinas y representantes locales

El evento contó con la presencia de la actual Reina Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, Luana Oviedo, quien estuvo acompañada por otras destacadas representantes de la localidad, reforzando el perfil cultural y festivo de una edición que ya genera expectativa en la comunidad.