Corrientes: están habilitadas las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes comunicó que las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté se encuentran habilitadas desde el 13 de enero hasta el 29 de enero de 2026.

La tarjeta Mbareté permite la adquisición de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas. Este beneficio alcanza a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con cobertura social y que tienen domicilio en la provincia.

Por su parte, la tarjeta Mamá Mbareté está destinada a embarazadas con cobertura pública, y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos específicos en comercios adheridos. Entre sus objetivos se encuentra garantizar el seguimiento de los controles prenatales en los Centros de Atención Primaria de la Salud y hospitales de la provincia, además de promover una alimentación adecuada durante el embarazo.