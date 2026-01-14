Santa Rosa: hallan “gusanos negros” y generan preocupación por riesgo al ganado

En la localidad de Santa Rosa se informó sobre la aparición de “gusanos negros” en un sendero del barrio Unión, en las inmediaciones de una escuela y antes de la estancia Santa Lucía. La presencia de estas larvas generó preocupación en la comunidad por el riesgo sanitario y productivo para el ganado.

Hallazgo de larvas cerca de zonas públicas

Las larvas aparecieron en un sendero cercano a una escuela, lo que llevó a advertir sobre la situación y solicitar mayor atención.

El alerta incluyó sugerencias para que productores y vecinos extremen precauciones en zonas de pastoreo.

Camino rural donde fueron hallados los "gusanos negros"

Qué son las larvas de Perreyia flavipes

Perreyia flavipes es una especie de himenóptero -insecto emparentado con las avispas- cuyas larvas son comúnmente conocidas como “gusanos negros”.

Estas larvas se desplazan en grupos numerosos sobre la vegetación y pastizales, simulando un organismo único y son particularmente visibles cuando se mueven en masa sobre el suelo.

Perreyia flavipes

Peligro para el ganado

Especialistas advierten que si estas larvas son ingeridas por el ganado pueden causar intoxicación severa en animales como bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Las larvas contienen sustancias hepatotóxicas que pueden provocar hemorragias hepáticas y afectar gravemente la salud de los animales, con signos clínicos que pueden incluir depresión, temblores, incoordinación y muerte en pocos días tras la ingestión.

De hecho, en brotes documentados en países de Sudamérica, el consumo de estas larvas por parte de ganado ha causado pérdidas significativas, donde casi todos los bovinos expuestos murieron poco después de la ingestión.

Impacto ecológico y productivo

En zonas donde estas larvas se han observado con anterioridad -como en provincias de la región Norte y Litoral- se han convertido en motivo de alerta sanitaria para la ganadería, tanto por la letalidad en animales como por el efecto negativo sobre la productividad pecuaria.

El hallazgo en Santa Rosa pone de relieve la necesidad de vigilancia y prevención temprana en áreas rurales y periurbanas para identificar y mitigar riesgos. La presencia de estos insectos puede afectar no solo la salud animal sino también la economía local ligada a la producción ganadera.

Recomendaciones ante detecciones

Ante la aparición de estas larvas, especialistas y autoridades recomiendan:

Revisar zonas de pastoreo y áreas donde pasta el ganado.

de y áreas donde pasta el ganado. Evitar el contacto directo con las larvas.

el con las larvas. Recolectar con cuidado ejemplares sospechosos.

ejemplares sospechosos. Dar aviso a las autoridades sanitarias o veterinarias para la correcta identificación y manejo del caso.

Estas acciones permiten la identificación temprana y el análisis de la presencia de la especie en los pastizales de la región.

Con información de FM La Ruta.