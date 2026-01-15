Incendios rurales y forestales: alertan por el riesgo en Corrientes

Ante el incremento del riesgo de incendios rurales y forestales en distintos puntos de la provincia, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) reiteró la importancia de extremar las medidas de prevención para proteger el ambiente, los recursos hídricos, la producción y la seguridad de las personas.
Condiciones climáticas adversas
Desde el organismo señalaron que las altas temperaturas y la baja humedad generan condiciones propicias para la propagación del fuego, lo que puede derivar en graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.
En este contexto, se solicita a la ciudadanía evitar cualquier práctica que implique el uso del fuego, especialmente para la limpieza de terrenos o la quema de residuos.
Prácticas prohibidas y recomendaciones
El Icaa recordó que estas acciones están prohibidas y pueden derivar en sanciones, e instó a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No utilizar fuego para limpieza de campos o terrenos
- No quemar residuos
- No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos u objetos encendidos
- Evitar conductas de riesgo en zonas rurales, caminos y áreas naturales
- Denuncia inmediata ante humo o fuego
El organismo remarcó la importancia de la detección temprana y el aviso inmediato a las autoridades ante la presencia de humo o fuego.
Cada llamado puede prevenir un incendio de mayores dimensiones.
Números de emergencia:
- Bomberos: 100
- Emergencias: 911
- Policía: 101
Responsabilidad compartida
Desde el Icaa destacaron que la prevención de incendios es una responsabilidad compartida, que requiere la colaboración de productores, comunidades rurales y vecinos en general.
“Cuidar el ambiente es cuidar el futuro de Corrientes”, señalaron, subrayando que la prevención resulta clave para preservar los ecosistemas, los recursos hídricos y la calidad de vida de la población.