Incendios rurales y forestales: alertan por el riesgo en Corrientes

Ante el incremento del riesgo de incendios rurales y forestales en distintos puntos de la provincia, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) reiteró la importancia de extremar las medidas de prevención para proteger el ambiente, los recursos hídricos, la producción y la seguridad de las personas.

Condiciones climáticas adversas

Desde el organismo señalaron que las altas temperaturas y la baja humedad generan condiciones propicias para la propagación del fuego, lo que puede derivar en graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.

En este contexto, se solicita a la ciudadanía evitar cualquier práctica que implique el uso del fuego, especialmente para la limpieza de terrenos o la quema de residuos.

Prácticas prohibidas y recomendaciones

El Icaa recordó que estas acciones están prohibidas y pueden derivar en sanciones, e instó a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No utilizar fuego para limpieza de campos o terrenos

No quemar residuos

No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos u objetos encendidos

Evitar conductas de riesgo en zonas rurales, caminos y áreas naturales

Denuncia inmediata ante humo o fuego

El organismo remarcó la importancia de la detección temprana y el aviso inmediato a las autoridades ante la presencia de humo o fuego.

Cada llamado puede prevenir un incendio de mayores dimensiones.

Números de emergencia:

Bomberos: 100

Emergencias: 911

Policía: 101

Responsabilidad compartida

Desde el Icaa destacaron que la prevención de incendios es una responsabilidad compartida, que requiere la colaboración de productores, comunidades rurales y vecinos en general.

“Cuidar el ambiente es cuidar el futuro de Corrientes”, señalaron, subrayando que la prevención resulta clave para preservar los ecosistemas, los recursos hídricos y la calidad de vida de la población.