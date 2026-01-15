Refuerzan la prevención sanitaria durante la Fiesta Nacional del Chamamé

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes llevará adelante un operativo sanitario integral durante la Fiesta Nacional del Chamamé, con el objetivo de reforzar la prevención, el control y la atención de la salud de los asistentes. El dispositivo estará orientado especialmente a personas con condiciones de salud preexistentes.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, confirmó que se dispondrá de un espacio sanitario dentro del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde se brindará información, se realizarán controles y se aplicarán vacunas.

“Vamos a disponer de un espacio en el anfiteatro, donde no sólo daremos información, también haremos controles y estaremos vacunando contra la Gripe y el Dengue”, sostuvo el funcionario.

Vacunación y consejería

Desde la Dirección de Inmunizaciones se informó que se hará hincapié en la vacunación antigripal y contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años, priorizando la inmunización de adultos.

“La vacunación será con presentación de DNI y se brindará consejería, respondiendo consultas y promoviendo la importancia de las vacunas”, indicó Marina Cantero, referente del área.

Prevención epidemiológica

La Dirección General de Epidemiología realizará tareas de fumigación en el predio del evento durante la tarde del jueves y la mañana del viernes, con el objetivo de prevenir el dengue.

Además, se llevarán adelante acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras enfermedades, como el Chagas, según precisó la directora del área, Angelina Bobadilla.

Atención de emergencias

Desde la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107) se dispondrán dos ambulancias de alta complejidad y un gazebo sanitario ubicado al costado del escenario. El equipo estará conformado por médicos, paramédicos y choferes.

“Estará un equipo de ocho personas para responder ante cualquier emergencia que se presente”, explicó el titular del área, Orlando Levatti.

Organización y articulación

La subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, recorrió el anfiteatro junto a representantes del Instituto de Cultura con el objetivo de coordinar y optimizar las acciones conjuntas.

“Seguimos trabajando para que todos puedan disfrutar de una celebración cuidada y segura”, señaló.

Desde esta Subsecretaría también participará el Programa Salud y Ambiente, con un espacio de promoción, prevención y concientización sobre cuidado del agua, manejo responsable de residuos y prevención de riesgos ambientales.

Dispositivo nocturno permanente

El director de Operativos Sanitarios, Eduardo Farizano, detalló que habrá un equipo de 25 profesionales, entre médicos, paramédicos, enfermeros y choferes, que prestará servicio todas las noches desde las 20 hasta el cierre del evento.

“Habrá tres consultorios móviles y ambulancias de traslado, como en años anteriores”, explicó.

Los puestos estarán ubicados detrás del escenario, en la entrada VIP y en el acceso por avenida Sarmiento.