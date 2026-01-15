Llovió 116 mm en Esquina y dejó calles cortadas por la gran acumulación de agua

Las precipitaciones regresaron a la provincia, la ciudad de Esquina fue la primera en registrar lluvias y vientos a gran velocidad. El fenómeno comenzó a la mañana cuando se registraron aproximadamente 40 mm y pasadas las 15,30 y, en pocas horas, dejó un registro cercano a los 116 milímetros en total, generando serios inconvenientes en distintos sectores urbanos.

116 milímetros en pocas horas

Las intensas lluvias, acompañadas por ráfagas de viento, provocaron el anegamiento de numerosas calles y el ingreso de agua en viviendas, especialmente en zonas bajas. Ante la magnitud de la acumulación hídrica, en varios puntos de la ciudad fue necesario interrumpir el tránsito vehicular de manera preventiva, ya que el paso de los autos agravaba la situación y favorecía el ingreso de agua a los domicilios.

De acuerdo al informe climático y policial brindado a Actualidad Esquina, algunos de los cortes fueron realizados por los propios vecinos debido a la obstrucción de bocas de tormenta.

En el Barrio Hospital se registraron los mayores inconvenientes, con viviendas afectadas por inundaciones internas. Personal de Defensa Civil Municipal intervino con maquinarias para realizar zanjeos y limpieza de desagües, trabajos que permitieron un rápido escurrimiento del agua gracias a la cercanía con el río.

Sectores rurales de Esquina

En la zona de Rincón de Sarandí, llovió 86 mm hasta la tarde de este viernes y dejó el sector con grandes acumulados de agua, según indicó a El Litoral, Sergio Bordón, de la estación meteorológica.

El Municipio confirmó que, pese a los daños materiales menores en muebles y electrodomésticos, no hubo personas evacuadas ni alojadas en centros asistenciales. En tanto, la Policía de Corrientes, a través de la Comisaría Primera, permanece en estado de apresto y realiza recorridas preventivas para monitorear la evolución de la situación junto a otras instituciones.