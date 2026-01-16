El Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes pide recuperar su sede usurpada

El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (Cpdc), José Luis Córdoba, pidió públicamente la recuperación de la sede de la entidad que se encuentra usurpada. El reclamo se realizó durante la Fiesta del Deporte organizada el sábado pasado.

Reclamos

Córdoba solicitó a la jueza interviniente la ejecución del desalojo, y recordó que existe un fallo de primera instancia favorable y que las apelaciones presentadas fueron rechazadas.

“No hay nada más para esperar”, afirmó, y destacó la importancia de recuperar el inmueble para desarrollar las actividades previstas, entre ellas la Diplomatura de Periodismo Deportivo, cursos y capacitaciones para profesionales del sector.

Asimismo, el titular del Círculo solicitó a los legisladores nacionales que rechacen la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional. Córdoba subrayó la necesidad de proteger los derechos laborales y profesionales del sector periodístico.

Además, en el marco del evento, el presidente del Cpdc anunció la realización de la segunda Expo Deportes, prevista para abril, donde se homenajeará a deportistas, técnicos y formadores que contribuyen al crecimiento del deporte correntino.