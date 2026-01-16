Festival Ñande Pueblo en Corrientes: Gobernador Martínez se prepara para su XXIII edición

Se presentó la XXIII edición del Festival del Reencuentro y la Cultura Regional “Ñande Pueblo”, que se realizará el viernes 30 y sábado 31 de enero en Gobernador Martínez. Las actividades tendrán lugar en el ex predio del Ferrocarril, con un costo de acceso aún por confirmar.

El festival contará con la participación de más de 20 artistas locales y regionales, entre ellos Vicente Franco y sus Criollos, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, Amboé, Ángel Piciochi, Los Reales del Chamamé y Los Matuá Mercedeños.

Presentación

En la presentación de esta mañana realizada en Casa de Gobierno, el ministro de Turismo de la Provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la relevancia de este tipo de eventos como impulsores del desarrollo económico, cultural y turístico del interior correntino.

En ese marco, señaló que la promoción de festivales locales genera oportunidades para artesanos, gastronómicos, emprendedores, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Por su parte, la viceintendente de Gobernador Martínez, Valeria Pérez, consideró al festival como “fundamental” para la localidad, ya que integra a las culturas de pueblos vecinos, fortalece el turismo y visibiliza las expresiones artísticas de la región.

El festival busca, además, consolidar un espacio de encuentro para el desarrollo cultural y turístico de Gobernador Martínez y su zona de influencia.