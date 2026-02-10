Con más de 3200 alumnos y una nueva carrera la UCP inició su curso de ingreso 2026

La Universidad de la Cuenca del Plata dio inicio en sus nueve sedes y delegaciones regionales al curso de ingreso de sus carreras en modalidad presencial y digital. Con más de 3200 nuevos estudiantes, la universidad recibe a estudiantes de distintas localidades de la región y el país, quienes comenzarán su trayecto formativo de grado en distintas disciplinas. El objetivo es proporcionar a los aspirantes a ingreso un primer acercamiento con la vida universitaria, los conceptos básicos de las carreras elegidas y una preparación inicial.

Las carreras con mayor de demanda entre los aspirantes son la Licenciatura en Psicología, Abogacía, Contador Público e Ingeniería en Sistemas de Información, disciplinas que reflejan la tendencia de los jóvenes en desarrollar su formación en áreas del conocimiento que potencian la inserción laboral y contribuyen a la generación de impacto comunitario.

Así también, la UCP recibe a la primera cohorte en Corrientes de la Licenciatura en Farmacia y en Resistencia de la Licenciatura en Diseño de Muebles e Interiores. Cabe destacar también que la institución desarrollará el cursado del cuarto año consecutivo de la carrera de Arquitectura. La Universidad ofrece además una formación en carreras de grado en las áreas de la salud y las ciencias sociales como Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Psicopedagogía y Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia, entre otras.

Dentro de su propuesta educativa brinda también carreras con modalidad 100% digital, destacándose las disciplinas de Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Internacional y Escribanía, esta última para profesionales de la abogacía ya titulados. Asimismo, proporciona la oportunidad de finalizar los estudios de grados digitalmente para los profesionales con titulación terciaria. De esta manera brinda una formación a través de sus ciclos de complementación de Licenciatura en Cs. de la Educación, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Historia y Licenciatura en Geografía.

En la actualidad la UCP desarrolla sus actividades en las cuatro provincias que conforman el nordeste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, con una ubicación estratégica en nueve localidades de la región. A lo largo de más de 30 años de trayectoria de formación de profesionales, se ha destacado por la innovación pedagógica y la inclusión de nuevas metodologías de enseñanza en sus programas. Su oferta académica está diseñada para proporcionar a sus estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse dentro de un ámbito laboral en constante cambio y con un alto grado de competitividad.

El Ciclo Lectivo 2026 dará inicio en todas las carreras, presenciales y digitales, el 9 de marzo. Durante las semanas previas se llevarán a cabo actividades de vinculación, con el objetivo de acercar a los estudiantes la estructura académica anual, planes de trabajo y programas de beneficios que garanticen su éxito formativo e inserción universitaria.

Durante el mes de febrero la Universidad de la Cuenca del Plata continúa con las inscripciones para el ingreso 2026, con una oferta del 20% de descuento en la matrícula, para los interesados en inscribirse en alguna de sus carreras. Los futuros estudiantes pueden acercarse a la sede o delegación regional más cercana, o bien, obtener información adicional a través de los siguientes canales de comunicación:

Correo electrónico: [email protected]

Línea telefónica: 0800-2200-827

Formulario de inscripción en línea: www.ucp.edu.ar/ingreso2026

