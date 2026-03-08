“ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE CORRIENTES ÑANDE MAC

(Personería Jurídica Resolución N°0025/2019)

La Comisión Directiva en reunión, en función de sus atribuciones y deberes del Estatuto en vigencia, resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 10 de abril de 2026 a las 20:00 hs., en el domicilio de calle Mariano Moreno Nº 854, primer piso, de la ciudad de ciudad de Corrientes, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación del Presidente y Secretario para dirigir el acto.

2°) Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.

3°) Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de gastos y recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7 cerrado el 31/10/25.

La Convocatoria que antecede es en total conformidad con las previsiones del art. 26 del Estatuto. A partir de la presente publicación se hallan a disposición de los asociados las documentaciones pertinentes.

RUBEN A. AQUINO. Secretario – LUIS NIVEIRO. Presidente.”