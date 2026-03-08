¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes alerta amarilla Tambor de Tacuarí
Sociedad

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE CORRIENTES ÑANDE MAC

Por El Litoral

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 00:00

(Personería Jurídica Resolución N°0025/2019)

La Comisión Directiva en reunión, en función de sus atribuciones y deberes del Estatuto en vigencia, resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 10 de abril de 2026 a las 20:00 hs., en el domicilio de calle Mariano Moreno Nº 854, primer piso, de la ciudad de ciudad de Corrientes, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación del Presidente y Secretario para dirigir el acto.
2°) Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.
3°) Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de gastos y recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7 cerrado el 31/10/25.

La Convocatoria que antecede es en total conformidad con las previsiones del art. 26 del Estatuto. A partir de la presente publicación se hallan a disposición de los asociados las documentaciones pertinentes.

RUBEN A. AQUINO. Secretario – LUIS NIVEIRO. Presidente.”

 

