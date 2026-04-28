Goya rindió tributo a Rodolfo Insaurralde: inauguraron una muestra de sus obras

Goya homenajeó al artísta Rodolfo Insaurralde, quien murió a mediados de abril, con la apertura de una muestra que exhibe sus obras. El evento realizado el lunes en la Casa de la Cultura, tuvo una carga emotiva particular al ser impulsada por sus ex compañeros de promoción de la Escuela Nacional de Comercio y el municipio.

La exposición reúne 20 obras cedidas por familias locales y la propia institución, conformando un recorrido por la sensibilidad del artista recientemente fallecido.

El testimonio de su círculo íntimo

La ceremonia contó con palabras que trascendieron lo protocolar:

José Luis Paleari: En representación de sus compañeros , destacó su "don de gente" y su constante compromiso solidario con Goya , aportando obras para recaudar fondos para el área de Cultura .

Ricardo Insaurralde: Su hermano mellizo recordó la expectativa anual que generaba la llegada de Rodolfo para la Fiesta del Surubí. "En estas obras, él está presente", aseguró conmovido.

Identidad goyana y futuro de la obra

El intendente Mariano Hormaechea dejó formalmente habilitada la muestra en el salón que, significativamente, lleva el nombre del artista.

"Rodolfo es algo muy representativo de nuestra identidad y cultura. Cada vez que conversábamos, descubríamos su apasionamiento por su ciudad de Goya", expresó el jefe comunal.

Además, el intendente asumió un compromiso importante para el próximo año: se proyecta una gran exposición de obras inéditas de Insaurralde para la 50ª Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, gracias al aporte de su ex pareja.

Datos de la Muestra