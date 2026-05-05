Corrientes: despidieron con honores a un veterano de Malvinas fallecido

La localidad de San Luis del Palmar se vistió de luto para despedir a uno de sus hijos dilectos y héroe de la patria, Salvador Frías, quien falleció el pasado lunes 4 de mayo de 2026.

Frías, un veterano de guerra ampliamente reconocido en la zona, sirvió con valor durante el conflicto del Atlántico Sur como integrante de la Compañía de Sanidad 3 de Curuzú Cuatiá.

La ceremonia de despedida, realizada este martes, se caracterizó por su solemnidad y profundo respeto, donde el féretro del excombatiente fue cubierto con la Bandera Nacional y ubicado frente al altar, bajo el mensaje "Cristo ha resucitado... Aleluya".

El marco histórico lo brindaron dos integrantes de la Escuela de Cadetes de la Policía de Corrientes "General Don José Francisco de San Martín", quienes, vistiendo el uniforme tradicional de los Cazadores Correntinos, montaron una guardia de honor permanente junto al ataúd.

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Durante el acto, un oficial a cargo pronunció un discurso de despedida en el que resaltó el coraje, el patriotismo y el compromiso inclaudicable de Frías durante la gesta de 1982.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la entrega de la Enseña Patria a los familiares del veterano, un gesto que simboliza el agradecimiento eterno de la Nación por su servicio en defensa de la soberanía argentina.

Familiares, amigos, vecinos y personal de la Escuela de Cadetes acompañaron el último adiós, transformando el dolor en un acto de memoria colectiva. La ceremonia reafirmó el compromiso de la localidad de no olvidar el legado de quienes, como Salvador Frías, entregaron parte de su vida por la causa Malvinas.