Con el titular nacional del PDP, Tassano inauguró la plaza en honor a Lisandro de la Torre

n Dentro de las tareas de restauración y puesta en valor de plazas, parques y paseos, la Municipalidad de Corrientes habilitó las nuevas obras realizadas en la Plaza Lisandro de la Torre. Con una infraestructura totalmente renovada, será un centro de actividades recreativas y deportivas para vecinos de toda la zona. La inauguración contó con la presencia del secretario general a nivel nacional del Partido Democráta Progresista, Oscar Moscariello; el secretario general a nivel provincial del PDP, Miguel Gaviña Naon y el titular del Comité Capital del partido, Marcos Gaviña Naón, entre otros.

“El Partido Democráta Progresista está conmemorando sus 110 años y en Corrientes reinaguran una plaza con la figura de Lisandro de la Torre, hombre clave del partido, un político de honorabiliad incuestionable que luchó contra la corrupción política”, dijo Moscariello a El Litoral.



El exlegislador reunió además a las autoridades de todo el partido en una reunión de Empedrado (las conclusiones del encuentro se publicarán en la edición del domingo).

En tanto, en el acto de inauguración, el intendente Eduardo Tassano remarcó:

“Está probado en toda la ciudad que los vecinos disfrutan de los espacios públicos y las plazas en las cuales intervenimos y, en especial, de este corredor turístico donde hemos trabajado muchísimo en la arborización e iluminación”.

En el lugar se concretó el recambio de pisos y se instaló nuevo mobiliario, como cestos de basura, bancos y juegos con suelo de caucho para los más pequeños. También, se colocaron luminarias LED en todo el predio, mejorando la visibilidad y seguridad, y además se realizó una parada de colectivos.

"Todas nuestras plazas están plenamente visitadas y ocupadas por nuestros vecinos", expresó el intendente, quien además solicitó la colaboración de toda la comunidad para resguardar estos nuevos espacios.

"Pedimos a los vecinos que cuiden los espacios, lo tenemos que cuidar entre todos, porque entre todos estamos construyendo esta transformación para nuestra ciudad", finalizó Tassano.

Agradecimiento vecinal

"Es maravilloso cada espacio que se recupera, cada lugar que se está haciendo. La verdad es que los trabajos que realiza la municipalidad son muy importantes para nosotros los vecinos", comentó Mónica Araújo, quien vive junto a su familia en este barrio.

A su vez, valoró que este tipo de acciones se repliquen en toda la ciudad: "Lo más lindo es que no se centraliza en un solo lugar, que siempre suele ser la parte céntrica, sino que cada barrio de la ciudad de Corrientes ya está teniendo su espacio de recreación y diversión", finalizó Mónica.